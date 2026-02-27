Ещё в 2025 году стало о планах компании запустить в этом штате роботакси, но пока продвижений по этому вопросу нет

Ещё в прошлом году стало известно о планах Tesla запустить в штате Калифорния сервис роботакси, предусматривающий перевозку пассажиров в полностью автономном режиме. Стремление запустить роботакси в этом штате объясняется экономической привлекательностью (развитый технологический сектор) и густотой населения (почти 40 миллионов человек). Однако, как сообщает издание Reuters, компания до сих пор не продвинулась в этом вопросе. Источник изображения: Reuters

URL изображенияОснователь Tesla Илон Маск (Elon Reeve Musk) неоднократно говорил, что основным препятствием для запуска роботакси является местная политика регулирования, усложняющая сертификацию. Тем не менее, компания пока не предприняла никаких шагов, чтобы обвинять калифорнийского регулятора в воспрепятствовании сертификации. Сообщается, что уже шестой год подряд электрокары Tesla не проехали ни одного километра на дорогах Калифорнии в полностью автономном режиме. Именно пробег автономного такси по дорогам штата должен стать основанием для сертификации.

В первую очередь Tesla должна получить разрешение от местного Департамента транспортных средств и Комиссии по коммунальным услугам на тестирование роботакси, а уже после успешных испытаний запустить свой сервис в тестовом режиме. Такого разрешения у компании нет, поэтому маловероятно, что ей удастся запустить полностью автономное роботакси до конца года. При этом у Tesla есть разрешение на предоставление услуг автономного такси с участием водителя-оператора, который контролирует дорожное движение, но до концепции полностью автономного роботакси пока ещё далеко.

В то же время компания Waymo, предоставляющая услуги автономного такси в Калифорнии, с 2014 по 2023 год смогла получить от местного регулятора 7 различных разрешений и проехать более 25 миллионов километров в тестовом режиме. Такой путь длиной почти 10 лет позволил Waymo получить лицензию на полностью автономные услуги автономного такси в Калифорнии, которые хочет оказывать Tesla.

В настоящее время Tesla имеет лишь небольшой парк роботакси в Техасе, где регулятор не предъявлял таких строгих требований для сертификации услуг автономного такси. В планах компании расширить свой сервис в других штатах, с чем пока есть трудности.