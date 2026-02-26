ИИ может обрабатывать большие объёмы информации

Министерство внутренних дел и финансов Германии хотят усилить борьбу с организованной преступностью, внедрив для этого искусственный интеллект и предоставив следствию больше полномочий для расследований. Акцент делается на всё, что связано с финансами, включая ускорение процедур конфискации активов (наличные, счета в банке, имущество) и выявления отмывания денег. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)В планах министерств предоставить таможенным органам и федеральной уголовной полиции больше ресурсов, включая новые полномочия и расширение штата сотрудников. Помимо этого, правоохранительные органы получат больше возможностей для обмена информации, а также смогут использовать искусственный интеллект в целях выявления преступников и обработки большого объёма информации.

По оценкам Федерального управления уголовного розыска, в 2024 году организованная преступность нанесла государству экономический ущерб в размере 2,64 миллиарда евро. В отличие от местных органов, федеральная уголовная полиция занимается в первую очередь расследованием тяжких и организованных преступлений национального и транснационального масштаба, порой выходящих за пределы государственной границы Германии.