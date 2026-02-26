Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) подчеркнул, что существующая энергосистема не справится с предстоящей нагрузкой от дата-центров

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) в своём обращении, которое приводит издание Reuters, сообщил, что Белый дом обязал крупные технологические компании строить собственные электростанции для своих центров обработки данных. Такое заявление прозвучало на фоне активного расширения сети дата-центров, потребляющих большое количество электроэнергии. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Американский президент подчеркнул, что существующая в США энергетическая система никогда не справится с таким количеством электроэнергии, которое необходимо крупным технологическим компаниям. По этой причине американское правительство работает над защитой обычных потребителей, чьи счета за электричество растут на фоне расширения дата-центров.

Трамп не уточнил, каких именно компаний затрагивает новое распоряжение. Вероятнее всего, речь идёт о компаниях Google, Amazon, Microsoft и Apple, на долю которых приходится основная часть дата-центров в США. По данным Reuters, слова президент США пока не формализованы: Белый дом обнародует соответствующий указ только в марте.

Reuters напоминает, что ранее Anthropic и Microsoft объявляли о добровольном обязательстве финансировать стабилизацию энергетической системы США в местах, где они строят дата-центры. Из-за того, что дата-центры потребляют большое количество электроэнергии, ответственные за распределение компании повышают её стоимость, а это затрагивает обычных потребителей.