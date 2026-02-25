Сайт Конференция
Nacvark
DJI подала в суд на правительство США из-за запрета на ввоз новых дронов
Китайские производитель считает, что ограничение бизнеса DJI на территории США является незаконным

Компания DJI, специализирующаяся на разработки и производстве дронов, сообщила о планах судиться с правительством США после декабрьского решения Федеральной комиссии по связи (FCC) об ограничении новых поставок китайских дронов на американский рынок. Китайский производитель считает, что американское правительство превысило полномочия и незаконно ограничило бизнес DJI на территории США.

Решение FCC не было направлено на полный запрет использования в США китайских дронов, включая DJI, но компания не может больше ввозить в страну новые модели или комплектующие, которые задействованы в сборке. При этом китайский производитель по-прежнему может продавать уже ввезённые в страну дроны. В январе этого года FCC ослабило свои ограничении против иностранных дронов, но изменения не затронули ни одного китайского беспилотники.

DJI по-прежнему является крупнейшим в США поставщиком коммерческих беспилотников, которые используются в том числе в сельскохозяйственной отрасли. Правительство США обеспокоено наплывом китайских дронов на свой рынок, поскольку Китай гипотетически может использовать их для наблюдения за американскими объектами.

#сша #дроны #dji #дроны dji
Источник: reuters.com
Сейчас обсуждают

Alex PAW
11:54
вот шизик, то проц важен - то не важен - ты определись уже, клоун
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Alex PAW
11:54
ты вообще в курсе, что для x3d процессоров скорость памяти не важно - кэш рулит и педалит :)
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Alex PAW
11:53
ты хоть понимаешь, что "тесты" что ты показал - они вообще не тесты, а просто циферки от балды- там ни одного реального теста нет и в помине
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Амфросий Импифанов
11:46
Ага, видимо щас акций привлекут на хайпе, а потом откатят все назад, или сдаются в ноль
Австралийская компания WiseTech заменит 2 тысячи сотрудников ИИ в течение двух лет
aoxoa1
11:45
Был у меня кингбанк на 5600 не рекомендую. На ам5 была нестабильна даже на родной частоте (вызывала сбои), на шаг вниз частоты только работала. Кингбанки нормальные это хайникс А или М с жирными модул...
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
nonses84
11:44
Огрызочники как страдали , так и будут страдать в играх, с двойной переплатой за бренд.
Глава Epic Games: Компьютеры игроков в Fortnite потребляют 30 ГВт — больше 500 суперкомпьютеров
nonses84
11:41
А какой смысл в р5 5600 и нвидиа 5060? Если 5060 это обрезанные 8 линий 5 псиай, а на 5600 максимум 4псиай, это же производительность режется в два раза!
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
JAX1979
11:30
Это в каких стратегиях не хватает проца Ryzen 5 5600X ?
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Котэ
11:29
кому завидуют?
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Обратная Связь
11:26
Asus мышки лучше
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
