Китайские производитель считает, что ограничение бизнеса DJI на территории США является незаконным

Компания DJI, специализирующаяся на разработки и производстве дронов, сообщила о планах судиться с правительством США после декабрьского решения Федеральной комиссии по связи (FCC) об ограничении новых поставок китайских дронов на американский рынок. Китайский производитель считает, что американское правительство превысило полномочия и незаконно ограничило бизнес DJI на территории США.

Решение FCC не было направлено на полный запрет использования в США китайских дронов, включая DJI, но компания не может больше ввозить в страну новые модели или комплектующие, которые задействованы в сборке. При этом китайский производитель по-прежнему может продавать уже ввезённые в страну дроны. В январе этого года FCC ослабило свои ограничении против иностранных дронов, но изменения не затронули ни одного китайского беспилотники.

Может быть интересно

DJI по-прежнему является крупнейшим в США поставщиком коммерческих беспилотников, которые используются в том числе в сельскохозяйственной отрасли. Правительство США обеспокоено наплывом китайских дронов на свой рынок, поскольку Китай гипотетически может использовать их для наблюдения за американскими объектами.