Nacvark
Anthropic вслед за OpenAI обвинила Китай в копировании её моделей ИИ
Китайские стартапы в области ИИ пытаются создать собственные чат-боты путём изучения чужих наработок

Компания Anthropic, занимающаяся развитием искусственного интеллекта (ИИ), проинформировала Конгресс США о неправомерном использовании её ИИ-моделей китайскими компаниями. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на направленное в Палату представителей служебное письмо.Источник изображения: Reuters
URL изображенияAnthropic вслед за OpenAI обвиняет три китайские компании в использовании Claude (чат-бот компании) для совершенствования собственных моделей ИИ. Речь идёт о DeepSeek, Moonshot AI и MiniMax, которые, по заявлениям американской компании, более 16 миллионов раз обращались к Claude, чтобы извлечь информацию для обучения собственных моделей. Происходило это путём запросов через 24 тысячи анонимных аккаунтов.

Руководство компании настаивает, что копирование моделей таким путём бывает законным, но в данном случае китайские стартапы в области ИИ пытаются создать собственные конкурентоспособные продукты за счёт открытого доступа к американским чат-ботам. При этом основной интерес исходил от MiniMax, которая сделала Claude порядка 13 миллионов запросов, в то время как DeepSeek ограничились 150 тысячами. Вышеупомянутая OpenAI наоборот обвиняла именно DeepSeek в копировании ChatGPT.

Основная обеспокоенность Anthropic заключается в том, что она, в отличие от китайских компаний, гарантирует соблюдение национальной безопасности США и приверженность своим принципам использования ИИ в мирных целях. В то же время созданные на основе Claude китайские ИИ-модели не предоставляют таких гарантий.

#сша #китай #искусственный интеллект #openai #anthropic
Источник: wsj.com
