Произошло это за 2 недели, но без ИИ могло растянуться на больший срок

За последние несколько недель хакеры смогли скомпрометировать более 600 межсетевых экранов в 55 странах, используя искусственный интеллект (ИИ) для автоматизации взлома паролей и обхода устаревших систем безопасности. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на отчёт Amazon Threat Intelligence. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Отмечается, что хакеры использовали обычные коммерческие ИИ-инструменты генеративного типа, а не какие-то собственные разработки. Им удалось автоматизировать задачи так, чтобы ИИ самостоятельно находил уязвимые устройства в интернете, искал системы без двухфакторной авторизации и подбирал к ним слабые пароли. Данные Amazon указывают на то, что в основном пострадали от этих атак межсетевые экраны FortiGate со слабой защиты.

В отчёте Amazon подчёркивают, что на выполнение этих задач даже опытной команде хакеров понадобилось больше времени. При этом в данном случае сообщество хакеров было небольшое – максимум несколько человек. По мнению экспертов Amazon, происходившее является лишь подготовительным этапом перед масштабированием киберпреступности с использованием ИИ, несмотря на ограниченные технические возможности хакеров.