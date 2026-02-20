Большая часть сотрудников была уволена

Космический стартап Orbex из Великобритании обанкротился после нескольких провалившихся раундов переговоров с потенциальными инвесторами. Стартап не смог найти способ финансировать свою деятельность или объединиться с другой компанией, а расходы росли быстрее, чем инвестиции, поэтому дальнейшая работа прекращена. Большая часть из 163 сотрудников была уволена. Источник изображения: официальный сайт OrbexВ составе компании осталось небольшое количество сотрудников, которые управляют процессом банкротства, завершая продажу технологий и оставшихся активов. Orbex имеет долговые обязательства в размере около 49 миллионов фунтов стерлингов. Всё это при условии, что британский стартап смог привлечь инвестиции на сумму 138,5 миллиона фунтов стерлингов, 76,7 миллиона из которых – государственное финансирование.

Основным продуктов компании была миниатюрная ракета-носитель Prime высотой 19 метров, которая рассматривалась как экономически выгодный способ вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту. Первые испытания планировались в ближайшие годы, но из-за банкротства компания не сможет продолжить работу над проектом. Финансирование, которое Orbex получила от инвесторов, подтверждает интерес Лондона к Prime. Тем не менее, даже государственная поддержка не спасла компанию от банкротства.

Вероятнее всего, работа над Prime в будущем будет продолжена уже другим руководством. В процессе ликвидации компания старается сохранить технологические наработки и инфраструктуру, продолжая переговоры с потенциальными покупателями, включая более крупные аэрокосмические компании.