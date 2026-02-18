Эмират Дубай активно внедряет роботов, которых уже можно заметить на центральных улицах

В Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) начали использовать роботов, которые занимаются патрулированием улиц и тушением пожаров. В частности, роботов активно внедряют в эмирате Дубай, где уже заметить их на центральных улицах. Местные представители Главного управления гражданской обороны (аналог МЧС) и полиции более подробно рассказали об этих роботах, которые недавно продемонстрировали на выставке Intersec в январе 2026 года.

Мохаммед Ахмад Альсубоси из Гражданской обороны рассказывает, что робот-пожарный может подавать воду на расстояние до 60 метров со скоростью 2,4 тысячи литров в минуту, то есть 40 литров в секунду. Помимо этого, робот оснащён специальными датчиками, которые могут обнаруживать опасные для человека утечки газа или химикатов. Использование такого робота в опасной среде может позволить минимизировать риски для здоровья и жизни человека.

Представитель полиции Айша Саид Харб также рассказала про робота-патрульного DPR 02, который используется полицией Дубай для патрулирования в автономном режиме. Робот действует полностью автономно и полагается на искусственный интеллект, поддерживая связь с командным пунктом. В полиции утверждают, что DPR 02 имеет много функций, включая распознавание лиц.

Вышеупомянутые роботы появились на свет несколько лет назад, но уже активно передаются государственным органам. Судя по всему, в будущем они будут совершенствоваться и перенимать у человека всё большее количество задач.

*Источником изображений в материале является видеоматериал с сайта издания Reuters.