Компания «Яндекс» в 2025 году заработала более 2 миллиардов рублей на экспериментальной монетизации своего чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) «Алиса AI». Об этом сообщает издание «РБК Новости» со ссылкой на опубликованный компанией отчёт. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)При этом расходы «Яндекс» на ИИ-помощника составили 55 миллиардов рублей. Суммарно на развитие ИИ и автономных технологий компания потратила 70 миллиардов рублей. Приоритетной задачей компании является развитие возможностей, связанных с популяризацией ИИ-помощника и поиск новых способов монетизации.

Алиса AI была запущена в октябре 2025 года, а аудитория ИИ-помощника оценивается в 19 миллионов пользователей. В настоящее время «Яндекс» тестирует несколько форматов монетизации сервиса, включая подписки (платная версия чат-бота «Плюс» дольше хранит чаты и открывает новые возможности), транзакции (которые совершает пользователь по рекомендации ИИ) и внутренняя реклама. При формировании рекламных баннеров, ИИ учитывает тему беседы и информацию о пользователе, что делает такой формат привлекательным для рекламодателей по аналогии с поисковиками.