Nacvark
Монетизация чат-бота Алиса AI принесла «Яндексу» более ₽2 млрд
При этом расходы на ИИ-помощника составили ₽55 млрд

Компания «Яндекс» в 2025 году заработала более 2 миллиардов рублей на экспериментальной монетизации своего чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) «Алиса AI». Об этом сообщает издание «РБК Новости» со ссылкой на опубликованный компанией отчёт.Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)При этом расходы «Яндекс» на ИИ-помощника составили 55 миллиардов рублей. Суммарно на развитие ИИ и автономных технологий компания потратила 70 миллиардов рублей. Приоритетной задачей компании является развитие возможностей, связанных с популяризацией ИИ-помощника и поиск новых способов монетизации.

Алиса AI была запущена в октябре 2025 года, а аудитория ИИ-помощника оценивается в 19 миллионов пользователей. В настоящее время «Яндекс» тестирует несколько форматов монетизации сервиса, включая подписки (платная версия чат-бота «Плюс» дольше хранит чаты и открывает новые возможности), транзакции (которые совершает пользователь по рекомендации ИИ) и внутренняя реклама. При формировании рекламных баннеров, ИИ учитывает тему беседы и информацию о пользователе, что делает такой формат привлекательным для рекламодателей по аналогии с поисковиками.

#яндекс #чат-бот #алиса #алиса ai
Источник: rbc.ru
Сейчас обсуждают

Shad
23:10
этим нечем думать, все-равно
Valve предупредила о периодическом отсутствии в продаже Steam Deck OLED из-за дефицита памяти
Илья Старинов
22:32
Пока самая низкая цена, китайцы озолотятся скоро
YouTube-канал Hardware Unboxed проверил на платформе AMD AM5 комплект DDR5 с чипами китайской CXMT
Илья Старинов
22:31
Не плохо так по цене, пересидеть можно
Hardware Unboxed протестировали китайские модули оперативной памяти с чипами CXMT
Vassiss Puppkinn
22:29
"...принцип работы газобаллонного оборудования, подразумевающего запуск и прогрев на бензине..." russian hybride !!
Дилеры начали сообщать о появлении у них битопливных Lada Vesta CNG
Никита Абсалямов
22:17
Лол... "которая сейчас специализируется на мотогонках"... это сейчас длится уже 25 лет... ох уж мне это поколение ЕГЭ...
«RIDE 6»: очередные безликие гонки (краткий обзор игры)
rackshazz
21:25
Давно пора
Valve предупредила о периодическом отсутствии в продаже Steam Deck OLED из-за дефицита памяти
Egorka
21:21
А кто ж будет тогда думать ... как там народ, как там люди?... а народ он как всегда - ликует...
Valve предупредила о периодическом отсутствии в продаже Steam Deck OLED из-за дефицита памяти
Shad
21:15
госдуму может лучше запретим?
Valve предупредила о периодическом отсутствии в продаже Steam Deck OLED из-за дефицита памяти
Эля Курбанова
21:04
Когда под 25кило весит в сборе системник, это уже имеет значение даже если требуется просто подвинуть на 20 см чтобы убрать пыль. Или когда хочешь их на балконе штук 5 друг на друга поставить под майн...
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
Сергей Анатолич
20:57
Для Digital Edition придётся только покупать.
Британское подразделение Sony предлагает пользователям арендовать консоль PlayStation 5
