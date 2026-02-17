Проект соединит ОАЭ, Ирак и Турцию с помощью подводных и наземных кабелей

Компании из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Ирака объединяются, чтобы в течение 5 лет реализовать крупный проект WorldLink по строительству сети передачи данных. В нём примут участие компании Iraq’s Tech 964, DIL Technologies и Breeze Investments, которые профинансируют строительство за счёт частного капитала. Главой вышеупомянутой Tech 964 является Али Эль Экаби, сын иракского миллиардера Намира Эль Экаби, что указывает на частный характер инвестиций. Источник изображения Gemini AI (сгенерировано)Ожидается, что подводный кабель проложат по дну Персидского залива от порта Фуджейра в ОАЭ до полуострова Фао в Ираке, откуда над землёй пройдёт ещё один кабель связи до северной границы с Турцией. Таким образом, будет сформирована сеть передачи данных по маршруту «ОАЭ – Ирак – Турция», что впоследствии позволит ускорить каналы между Азией, Ближним Востоком и Европой.

Основная цель проекта – снизить нагрузку на существующие маршруты, проходящие через Суэцкий канал. Расширение цифровой инфраструктуры в регионе необходимо, чтобы обслуживать большие объёмы данные, которые нужны, например, для строительства новых центров обработки данных. Учитывая, что Ближний Восток активно инвестирует в развитие искусственного интеллекта, проект соответствует региональным интересам.