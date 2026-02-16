Его модули перевезли с помощью транспортного самолёта, что говорит о портативности

Министерство обороны США объявило о совместных с Министерством энергетики испытаниях ядерного реактора нового поколения, разработанного в сотрудничестве с компанией Valar Atomics. Разработка ядерного реактора происходила в рамках указа президента США Дональда Трампа (Donald John Trump), регламентирующего необходимость преобразования и модернизации американской атомной энергетики. Источник изображения: Министерство обороны СШАВ официальном пресс-релизе говорится, что уже сегодня (15 февраля) ядерный реактор будет доставлен с авиабазы военно-воздушных сил в Калифорнии на другой объект в штате Юта. После этого реактор перевезут в энергетическую лабораторию Сан-Рафаэль в Оранджвилле (Юта). При этом доставка модулей реактора будет происходить с помощью военно-транспортного самолёта C-17 Globemaster, что указывает на портативность устройства. Пентагон подчеркнул, что успешная поставка и установка реактора откроет значительные возможности для будущего повышения энергетической устойчивости и стратегической независимости оборонного сектора США.

На момент написания новости американские военные уже провели транспортировку модулей реактора. В сети публикуют официальные записи трансляций с участием представителей Министерства обороны, Министерства энергетики и Valar Atomics.