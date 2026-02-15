Полиция задействует для этого специальное подразделение – K9-X

Летом в ряде стран Северной Америки, включая Мексику, пройдут футбольные матчи в рамках Чемпионата мира по футболу 2026 года (2026 FIFA World Cup). Власти мексиканского города Гуадалупе, где находится один из стадионов, заблаговременно работают над подготовкой к обеспечению безопасности во время футбольных игр. Стало известно, что мексиканская полиция задействует в патрулировании стадиона Estadio BBVA подразделение K9-X, которое имеет в своём распоряжении роботов-собак. Источник изображения: Wikimedia CommonsОтмечается, что роботы-собаки K9-X не вооружены. Их оснащают камерами видеонаблюдения, приборами ночного видения и системами связи. Оператор будет управлять роботами, работая над предупреждением противоправной деятельности. Основным преимуществом роботов является то, что они могут незаметно проникать в места повышенного риска до того, как туда прибудет полиция.

Роботы-собаки – лишь часть современного оборудования, которое задействует K9-X. Подразделение также намерено использовать беспилотники, которые будут наблюдать за периметром стадиона. При этом местные власти не раскрыли названия и технические характеристики своего оборудования. Однако с роботами-собаками всё очевидно – модель Spot от компании Boston Dynamics, адаптированная специально для полицейской деятельности.