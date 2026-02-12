Компанию покинули половина из 12 первоначальных соучредителей

Бизнесмен Илон Маск (Elon Reeve Musk) объявил о реструктуризации стартапа в области искусственного интеллекта xAI, который не так давно вошёл в состав его компании SpaceX. Как отметил Маск, реструктуризация была необходима по мере роста компании, которая, судя по всему, планирует конкурировать с OpenAI. Источник изображения: Grok AI (сгенерировано)Компания была разделена на подразделения по четырём направления: чат-боты и голосовые функции, программирование, мультимедиа (фото и видео) и автоматизация (цифровая эмуляция). В своём обращении Маск не исключает, что уже к концу года уровень развития искусственного интеллекта позволит отказаться от написания программного кода в традиционном формате.

Примечательно, что спустя 30 месяцев xAI покинуло половина из 12 первоначальных соучредителей. Только за последние 2 дня компанию покинуло двое соучредителей. Илон Маск не видит в этом проблемы, желая им успеха в будущих начинаниях. Как известно, SpaceX, которая приобрела xAI, готовится к проведению IPO (выход на биржу), имея все шансы получить оценку стоимости в размере 1,25 триллиона долларов. Для сравнения, общая капитализация Microsoft составляет около 3 триллионов долларов.