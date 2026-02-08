Кибератаке подверглась инфраструктура, управляющая мобильными устройствами и содержащая конфиденциальную информацию о сотрудниках

На сайте Европейской комиссии раскрыли информацию о результатах кибератаки, обнаруженной специалистами по кибербезопасности 30 января 2026 года. Ведомство уточняет, что целью была центральная инфраструктура, управляющая мобильными устройствами и содержащая личную информацию о сотрудниках (имена и номера мобильных телефонов). Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)В официальном заявлении подчеркнули, что им удалось разобраться с ситуацией за 9 часов, очистив систему. Компрометации мобильных устройств обнаружено не было, но не исключается, что некоторые данные о сотрудниках могли попасть в руки хакеров. Специалисты изучают полученные в ходе кибератаки данные, чтобы предпринять необходимые меры, которые позволят повысить уровень кибербезопасности инфраструктуры Европейской комиссии.

В своём заявлении Европейская комиссия не называет конкретную страну или организацию, которая могла быть ответственна за организацию кибератаки. При этом упоминается, что Европа ежедневно сталкивается с кибератаками и гибридными атаками, поэтому есть необходимость укреплять устойчивость и возможности Европейского союза в области кибербезопасности.