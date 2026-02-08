Истребитель получит новый комплект аэродинамики

Консорциум Eurofighter (Airbus, BAE Systems и Leonardo) объявил о подписании контракта с Агентством НАТО по управлению европейскими истребителями (NETMA) на разработку, тестирование и сертификацию новой модификации для истребителя Typhoon – Aerodynamic Modification Kit (AMK). Отмечается, что новый комплект аэродинамики позволит ускорить интеграцию нового вооружения и сертификацию новых внешних боеприпасов, включая ракеты. Источник изображения: EurofighterAMK позволит в дальнейшем улучшить боевые характеристики истребителя в воздухе, в том числе за счёт улучшенного обнаружения целей и повышения возможностей ближнего боя посредством удлинения стабилизаторов фюзеляжа, закрылков и корневой части передней кромки крыла. В будущем это также позволит интегрировать дополнительные возможности, такие как передовые ракеты класса «воздух – земля» и «воздух – воздух». Помимо этого, планируется интеграция новейших версий ракет большой дальности.

Европейский консорциум не уточняет модели вооружений, но на иллюстративном изображении истребителя с AMK виднеются крылатые ракеты Taurus, ракеты класса «воздух – воздух» Meteor и другое вооружение европейской разработки.