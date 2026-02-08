Заказчиком является неназванная страна Юго-Восточной Азии.

Компания Excalibur Army (принадлежит Czechoslovak Group) сообщила о заключении рекордного контракта на поставку в течение трёх лет 100 бронированных машин Patriot в различных конфигурациях в страну Юго-Восточной Азии. Общая стоимость контракта составляет 300 миллионов долларов, то есть порядка 3 миллионов долларов за одну бронемашину. Источник изображения: Excalibur ArmyВ пресс-релизе компании напоминают, что уже имели опыт поставок военной техники в этот регион. Судя по всему, заказчиком бронемашин является кто-то из давних партнёров. Вероятнее всего, речь идёт об Индонезии, которая ранее заказывала у Excalibur Army инженерные мостоукладчики и ракетные установки RM-70 Vampire.

Бронемашины Patriot устанавливаются на шасси Tatra T3D-928.39, а также оснащаются двигателем от американской компании Cumins. Сама бронемашина позиционируется как броневик среднего класса, который можно оборудовать различными модулями в зависимости от потребностей заказчика. Вес Patriot составляет от 13,5 до 18 тонн (в зависимости от конфигурации), а максимальная скорость езды – 110 километров в час (45 километров в час по бездорожью) с запасом хода от 600 километров.