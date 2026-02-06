Происходит это на фоне закупок Ригой систем дистанционного минирования Skorpion 2

Министерство обороны Латвии подписало с компанией Dynamit Nobel Defence меморандум о взаимопонимании по созданию совместного производства противотанковых мин AT2+. В планах сторон соглашения запустить полноценное предприятие, обеспечивающее весь цикл производства и поставок латвийской армии, до 2028 года. Источник изображения: Министерство обороны ЛатвииВ пресс-релизе латвийского оборонного ведомства объясняют необходимость получения этих противотанковых мин недавно приобретённые системами Skorpion 2, которые осуществляют дистанционное минирование с помощью AT2+. Партнёрство с Dynamit Nobel Defence должно гарантировать Латвии внедрение современных технологий в латвийскую промышленность, а также способствовать росту латвийской оборонной промышленности с перспективой экспорта противотанковых мин.

В настоящее время правительство Латвии и Dynamit Nobel Defence ведут детальную подготовительную работу, согласовывая модель и условия реализации проекта. Отмечается, что это не первый случай, когда Рига привлекает иностранные компании из Европы для локализации производства их вооружений на латвийских территориях.