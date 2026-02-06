Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В Латвии наладят производство противотанковых мин AT2+
Происходит это на фоне закупок Ригой систем дистанционного минирования Skorpion 2

Министерство обороны Латвии подписало с компанией Dynamit Nobel Defence меморандум о взаимопонимании по созданию совместного производства противотанковых мин AT2+. В планах сторон соглашения запустить полноценное предприятие, обеспечивающее весь цикл производства и поставок латвийской армии, до 2028 года.Источник изображения: Министерство обороны ЛатвииВ пресс-релизе латвийского оборонного ведомства объясняют необходимость получения этих противотанковых мин недавно приобретённые системами Skorpion 2, которые осуществляют дистанционное минирование с помощью AT2+. Партнёрство с Dynamit Nobel Defence должно гарантировать Латвии внедрение современных технологий в латвийскую промышленность, а также способствовать росту латвийской оборонной промышленности с перспективой экспорта противотанковых мин.

В настоящее время правительство Латвии и Dynamit Nobel Defence ведут детальную подготовительную работу, согласовывая модель и условия реализации проекта. Отмечается, что это не первый случай, когда Рига привлекает иностранные компании из Европы для локализации производства их вооружений на латвийских территориях.

#германия #латвия #противотанковые мины #at2+
Источник: mod.gov.lv
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливые покупатели приобрели RTX 5080 и RTX 5090 в несколько раз дешевле их текущей цены
4
Пользователь купил RTX 5070 Ti и получил в посылке упаковку с камнями
3
Появились фото российских истребителей Су-30СМ2 над Балтикой с необычной конфигурацией вооружения
+
Популярность Linux среди геймеров Steam увеличилась на 64% всего за год
+
Видеокарты GTX 1060 6 ГБ и GTX 1650 протестированы вместе с Ryzen 5 5600X в ряде популярных игр
1
MWM: F-35C корпуса морской пехоты США нейтрализовал иранский разведывательный беспилотник
1
Американский мессенджер imo увеличил популярность в России в 23 раза — до почти 10 млн пользователей
3
Самый популярный кроссовер в России получит обновлённый 1,5-литровый двигатель
1
Intel Arc B390 превосходит консоль Xbox Series S в Alan Wake 2
+
Новейший российский арктический газовоз «Алексей Косыгин» завершил свой первый рейс
1
Учёные нашли останки затерянного мира возрастом миллион лет в пещере Новой Зеландии
+
Exynos 2600 обошёл Snapdragon 8 Elite Gen 5 в тесте трассировки лучей и занял первое место
+
PC Gamer составили рейтинг лучших процессоров в феврале 2026 года
+
Швеция и Дания выделили 290 миллионов долларов на усиление ПВО Украины
2
Overclock 3D: Western Digital планирует сделать HDD в 8 раз быстрее
1
AMD может отдать приоритет видеокартам с 8 ГБ на фоне нестабильной ситуации на рынке памяти
2
Nvidia не планирует выпускать видеокарты серии GeForce RTX 50 Super
1
InWin представила двухкамерный панорамный компьютерный корпус W31 в формате Midi-Tower
+
Авиадвигатель ПД-8 прошёл 150-часовые испытания в режиме максимальных нагрузок
+
WCCFTech: китайские производители DRAM не решат проблему дефицита оперативной памяти
1

Популярные статьи

Разгон PlayStation 3 — прирост производительности до 200% с новой qCFW прошивкой
6
«Опасный дуэт», «Лакомый кусок», «Пес 51»: краткий обзор новых фильмов
1
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
17
Обзор ноутбука Maibenben X-Treme Typhoon X16F
1

Сейчас обсуждают

222
10:16
кому там существование России это бредятина? мыкола парашенко
В Civilization VII весной появится возможность играть за одну цивилизацию на протяжении всей партии
Alexander Muz
10:11
Ага... помню несколько лет назад прямо тревогу били и воняли по поводу майнинга на асиках/видяхах... ты что... угроза экологии... все пропало... страшное дело... многие страны даже под запрет это...
Илон Маск: Энергетические ограничения Земли препятствуют развитию ИИ
Василий Коренков
10:11
Всю воду на планете переработали в луц. (с) Кин-дза-дза.
Илон Маск: Энергетические ограничения Земли препятствуют развитию ИИ
Chihonya
09:54
Ты давай свой бенч, а не картинки усякие, али слабо?))))
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
ark-bak
09:51
Бибу ему, а не такое энергопотребление. Дурдом с этим "им".
Илон Маск: Энергетические ограничения Земли препятствуют развитию ИИ
Hunter Bows
09:38
> Перейти в режим su невозможно, ибо мне, пользователю, неизвестен необходимый для этого пароль Господи, чумба, да ты даже в рут входить не умеешь. Какой из тебя эксперт? Ну так, скажу по секрету, чт...
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Def
09:33
Да их никогда и не было. И не будет.
Intel Arc B390 превосходит консоль Xbox Series S в Alan Wake 2
Dentarg
09:28
Приподнятый островок камер, вызывающий оранжевый цвет, снова скруглённые углы на Ультрах, отказ от титана, который ещё недавно пиарили как прорывное решение, и возврат к алюминию - какой Эпл, почему с...
Инсайдеры перечислили основные обновления смартфонов линейки Galaxy S26
Mekanika
09:23
господи, когда уже этот сегментационгный бред закончится? уже б давно подобные вопросы решали микрокодом, но нет... давайте ещё выпустим Core G3 Lite, Core G5 Platinum Pro Max и ещё 100500 вариантов.
Intel отложила выпуск процессоров Intel Core G3 для портативных консолей
Сергей Анатолич
09:02
Вот. Молодцы! Хороший пример для нас!
В Иране заявили о захвате нескольких танкеров вблизи Персидского залива
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter