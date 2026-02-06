Она может поражать цели на расстоянии до 2 тысяч км боевой частью весом 1500 кг

В Иране поставили на боевое дежурство баллистическую ракету средней дальности (БРСД) «Хоррамшахр-4» (Khorramshahr-4), разместив её на недавно открывшемся одном из крупнейших подземных объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars News Agency.

Источник изображения: Fars News AgencyБРСД Khorramshahr-4) длиной около 13 метров и диаметром примерно 1,5 метра способна поражать цели на расстоянии около 2 тысяч километров. Общий вес ракеты составляет около 30 тонн, в то время как боевая часть длиной 4 метра весит около 1500 килограммов. Такие характеристики делают данную баллистическую ракету одной из крупнейших, разработанных в рамках иранской ракетной программы.

Развёртывание новой БРСД произошло на фоне запланированных между США и Ираном переговоров по ограничению иранского ядерного и ракетного потенциала. Как известно, Вашингтон заинтересован в достижении соглашения, которое приведёт не только к отказу Тегерана от ядерной программы, но и ограничению дальности иранских ракет. Не исключено, что демонстрация Ираном новой БРСД для ударов на расстояние до 2 тысяч километров убедит США отстаивать позицию о необходимости ограничения дальнобойности иранских вооружений.