Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Иран поставил на боевое дежурство БРСД Khorramshahr-4
Она может поражать цели на расстоянии до 2 тысяч км боевой частью весом 1500 кг

В Иране поставили на боевое дежурство баллистическую ракету средней дальности (БРСД) «Хоррамшахр-4» (Khorramshahr-4), разместив её на недавно открывшемся одном из крупнейших подземных объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars News Agency.
Источник изображения: Fars News AgencyБРСД Khorramshahr-4) длиной около 13 метров и диаметром примерно 1,5 метра способна поражать цели на расстоянии около 2 тысяч километров. Общий вес ракеты составляет около 30 тонн, в то время как боевая часть длиной 4 метра весит около 1500 килограммов. Такие характеристики делают данную баллистическую ракету одной из крупнейших, разработанных в рамках иранской ракетной программы.

Развёртывание новой БРСД произошло на фоне запланированных между США и Ираном переговоров по ограничению иранского ядерного и ракетного потенциала. Как известно, Вашингтон заинтересован в достижении соглашения, которое приведёт не только к отказу Тегерана от ядерной программы, но и ограничению дальности иранских ракет. Не исключено, что демонстрация Ираном новой БРСД для ударов на расстояние до 2 тысяч километров убедит США отстаивать позицию о необходимости ограничения дальнобойности иранских вооружений.

#иран #брсд
Источник: farsnews.ir
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливые покупатели приобрели RTX 5080 и RTX 5090 в несколько раз дешевле их текущей цены
3
Пользователь купил RTX 5070 Ti и получил в посылке упаковку с камнями
3
Популярность Linux среди геймеров Steam увеличилась на 64% всего за год
+
Появились фото российских истребителей Су-30СМ2 над Балтикой с необычной конфигурацией вооружения
+
Видеокарты GTX 1060 6 ГБ и GTX 1650 протестированы вместе с Ryzen 5 5600X в ряде популярных игр
1
Процессоры AMD Zen 6 будут использовать технологию Intel FRED
+
MWM: F-35C корпуса морской пехоты США нейтрализовал иранский разведывательный беспилотник
1
Американский мессенджер imo увеличил популярность в России в 23 раза — до почти 10 млн пользователей
3
Самый популярный кроссовер в России получит обновлённый 1,5-литровый двигатель
1
Intel планирует вернуться на рынок памяти и анонсировала новый стандарт DRAM — Z-Angle Memory
1
Новейший российский арктический газовоз «Алексей Косыгин» завершил свой первый рейс
1
Intel Arc B390 превосходит консоль Xbox Series S в Alan Wake 2
+
Учёные нашли останки затерянного мира возрастом миллион лет в пещере Новой Зеландии
+
PC Gamer составили рейтинг лучших процессоров в феврале 2026 года
+
Exynos 2600 обошёл Snapdragon 8 Elite Gen 5 в тесте трассировки лучей и занял первое место
+
Overclock 3D: Western Digital планирует сделать HDD в 8 раз быстрее
1
Швеция и Дания выделили 290 миллионов долларов на усиление ПВО Украины
2
AMD может отдать приоритет видеокартам с 8 ГБ на фоне нестабильной ситуации на рынке памяти
2
InWin представила двухкамерный панорамный компьютерный корпус W31 в формате Midi-Tower
+
Nvidia не планирует выпускать видеокарты серии GeForce RTX 50 Super
1

Популярные статьи

Разгон PlayStation 3 — прирост производительности до 200% с новой qCFW прошивкой
6
«Опасный дуэт», «Лакомый кусок», «Пес 51»: краткий обзор новых фильмов
1
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
17
Обзор ноутбука Maibenben X-Treme Typhoon X16F
1

Сейчас обсуждают

Hunter Bows
08:10
> Я уже не говорю о сложности подключения. Охереть сложность, да. К тебе сотрудник провайдера приходит, кидает в лицо конец эзернет кабеля, ты его подключаешь в свой роутер и звонишь провайдеру, дикт...
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Hunter Bows
08:06
А он хоть один вопрос хорошо изучает?
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
corsi
08:05
Очко аффтора превратилось в многофункциональное устройство от постоянного введения рекламы. Очередной тупой высер.
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
Akim
07:42
а докупка приблуд будет бесплатной?
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
Hunter Bows
07:34
Так изменяемый же. В слой пакеты без проблем устанавливаются. Правда обновление может сразу не скачаться, ибо прочие репозитории не успевают за основными иногда. Да и /etc доступен для модификаций В ...
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Megard
07:14
Молодцы китайские товарищи
В Китае создали первое в мире микроволновое оружие мощностью 20 ГВт
aoxoa1
07:06
Сколько же мы сможем ню фото с Эммой Уотсон нагенерить! Четверть энергии! Ух! Светлое будущее наступает!
ЦОДы в России к 2042 могут начать потреблять до четверти всей производимой в стране электроэнергии
Windmark_
06:39
На любой встройке звук дерьмо
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
si-cat
06:17
Наоборот - начнётся выпуск 50хх Light 🤣🤣🤣
Nvidia не планирует выпускать видеокарты серии GeForce RTX 50 Super
Windmark_
05:21
Политика сайта такая , всё облить дерьмом и поднять просмотры и комменты для "статьи " за счёт ботов и несогласных .
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter