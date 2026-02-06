Сайт Конференция
Nacvark
Индия поставила Европе первую партию топлива не из российской нефти
Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на открытые данные отслеживания судов и собственные источники

Компания Reliance Industries (Индия), занимающаяся переработкой нефти, поставила в Европу первую партию топлива, сделанного не из российской нефти. Об этом сообщает издание Reuters, изучив открытые данные данные отслеживания судов и получив дополнительную информацию от собственных источников.Источник изображения: Reuters (Dado Ruvic)В материале издания напоминают, что Европейский союз установил запрет на импорт нефтепродуктов, произведённых из российской нефти. Индийская компания выполнила условия этого соглашения, поставив в Европу партию нефтепродуктов, не имеющих связи с Россией. Исходя из того, что компания задействовала свои нефтеперерабатывающие мощности не для переработки российской нефти, ей пришлось, по крайней мере частично, заместить импорт из России.

При этом Reliance Industries по-прежнему перерабатывают российскую нефть, имея два нефтеперерабатывающих заводов – для экспорта (перерабатывает не российскую нефть), а также для удовлетворения внутренних потребностей рынка (перерабатывает более дешёвую нефть, включая российскую). По данным аналитического центра Kpler и источника Reuters, танкер Aframax Liwa-V в этом месяце доставил в порт Фьюмичино (недалеко от Рима) 390 тысяч баррелей авиационного топлива. Разгрузка планировалась ещё в январе, но из-за плохой погоды танкер был вынужден отложить разгрузку в порту.

#европа #индия #нефть
Источник: reuters.com
