США одобрили продажу услуг и оборудования на эту сумму

На сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA) сообщается об одобрении Государственным департаментом запроса Саудовской Аравией на продажу оборудования и услуг, связанных с истребителями F-15. Общая стоимость возможного соглашения составляет 3 миллиарда долларов.

В стоимость контракта включена поставка запасных частей, комплектующих для ремонта, технической документации и программного обеспечения, а также услуг по обучению личного состава и техническому обслуживанию. Таким образом, речь идёт о крупной контракте на техническое обслуживание американских истребителей, имеющихся на вооружении Саудовской Аравии.

По данному контракту нет основного подрядчика, поскольку к его исполнению будут привлекаться различные компании. Помимо этого, может понадобиться отправка небольшого количества американских гражданских подрядчиков или военнослужащих в Саудовскую Аравию.

Несмотря на то, что стоимость соглашения может ставить 3 миллиарда долларов, окончательная сумма будет зависеть от Эр-Рияда. США лишь одобрили продажу военного оборудования и услуг на эту сумму, а конкретные объемы будущего контракта будут зависеть от бюджетных ассигнований Саудовской Аравии.