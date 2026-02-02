Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Британия рассмотрит возможность установки ракет Aster 30 в пусковые установки Mark 41
Потенциальная интеграция европейских ракет в американские пусковые установки могла бы расширить их спектр применения

Министерство обороны Великобритании заключило контракт с компанией MBDA UK на сумму 2 миллиона фунтов стерлингов для изучения возможности интеграции зенитной ракеты Aster 30 в вертикальную пусковую установку Mark 41 производства Lockheed Martin (США). Об этом сообщает издание UK Defence Journal, ссылаясь на официальное уведомление британского оборонного ведомства.Источник изображения: MBDAВ рамках данного контракта компания оценит совместимость ракеты с данной платформой, передав соответствующую информацию Лондону для дальнейшей оценки развития возможностей надводного флота. Работы продлятся с февраля 2026 года по март 2027 года.

Интеграция Aster 30 с Mark 41 могла бы позволить унифицировать имеющиеся у Великобритании пусковые установки, избежав разработки отдельных систем для конкретных ракет. Заинтересованность Лондона именно в интеграции Aster 30 обусловлена тем, что это ракета европейского производства для перехвата целей на расстоянии до 120 километров. Aster 30 превосходит по возможностям PAC-3 для Patriot и сравнима с американскими SM-2 для флота, которые стоят гораздо дороже. Последние как раз таки предназначены для использования с Mark 41.

#великобритания #aster 30 #aster
Источник: ukdefencejournal.org.uk
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung Galaxy S25 Ultra оказался единственным премиальным смартфоном среди топ-10 моделей
+
Начались рулежные испытания первого серийного беспилотного танкера MQ-25 Stingray для ВМС США
+
США одобрили поставку более 700 ракет PAC-3 MSE для ПВО в Саудовскую Аравию
1
Military Watch: ВМС США разместили восемь эсминцев на передовых позициях для операций против Ирана
2
Топовые смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Dimensity 9600 выйдут одновременно с iPhone 18
+
В Германии заблокировали приобретение мобильных систем РЭБ MAUS за €600 млн
+
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
10
GizmoChina: Geekbench подтвердил флагманскую начинку глобальной версии Xiaomi Pad 8 Pro
+
Появились фото китайского истребителя шестого поколения с одновременно работающими тремя двигателями
+
На мировой рынок выходит игровой MiniLED-монитор Xiaomi G Pro 27Qi 2026 с частотой обновления 180 Гц
+
В Китае испытывают уже четвертый прототип первого в мире истребителя шестого поколения
2
Компания Google ликвидировала захватившую 9 млн Android-устройств сеть прокси-серверов
+
На YouTube-канале протестировали Titan V в паре с Ryzen 7 7800X3D и добились высокого fps в играх
+
Military Watch Magazine: Глубоко модернизированный Су-57 с индийской авионикой может превзойти F-35
1
LG Display отказалась от производства 8K-экранов для телевизоров
7
Злоумышленники украли 4556 ETH у криптовалютного кита с помощью атаки на адрес
1
Пользователь получил вместо RTX 3080 Ti пластилин и до сих пор не смог вернуть свои деньги
2
Bitcoin подешевел до $78 000 при ещё более внушительном падении других криптовалют
2
Любитель археологии при помощи спутниковых снимков нашел в Германии следы неизвестного похода римлян
+
Windows 10 обеспечила более высокий fps по сравнению с Windows 11 на ПК с Ryzen 5 5600X и RX 5700 XT
+

Популярные статьи

Подборка фантастических фильмов категории В из видеосалонов 80-х
3
Краткий обзор игры «Every Day We Fight» (ранний доступ)
1
Обзор игры Blue Estate – как западный игрожур ругал рельсовые шутеры (18+)
1
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
11
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
2

Сейчас обсуждают

Китя.
12:38
Так что меня пронесло Intel+nvidia= стабильность и мошность.
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
Lenny 5.0
12:36
чимбал ни к чему не пригоден и живёт же как-то
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
lighteon
12:33
https://overclockers.ru/blog/Zelikman/show/248930/V-Rossii-vstupili-v-silu-novye-pravila-vozvrata-nekachestvennogo-tovara Тут ещё вон Surprise motherfucker! подьехало
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
Китя.
12:31
Память можно и на авито прикупить. только собирать на погорельце ам5 который еще мать забирает и были случай и видеокарту о как. Сачково получается.
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
lighteon
12:27
А не в дороговизне памяти DDR5 дело? Демпинг нужен, чтобы распродать процессоры и они не валялись на складах никому нафиг не нужные. (:
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
Vasya Zelepopov
12:08
Так не надо 4к крутить на неподходящих для этого железках. Хрена ли толку, если 12Гб обходит 8Гб, но это 25 против 20fps.
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
Henry Morgan
11:58
Buckshot Roulette Orpkk Until Then Blood Thief The Garden Path Window Kill Until Then Bloggers Blood Thief Prickle Calm Skies - The Wingsuit Flying Experience Endo Parasitic 2 Dreamed Away Backpack Ba...
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
Иван Фролов
11:30
Фильм 2006 года вообще лучший
Субъективное мнение про «Возвращение в Сайлент Хилл» — очередная провальная экранизация игры
Дмитрий Никифоров
11:26
По мощности i7 и Xeon = на 1150 сокете...
Энтузиаст показал возможности ПК на Core i5-4670K с 16 ГБ DDR3 и RX 6700 XT в популярных играх
Дмитрий Никифоров
11:25
Так тут тесты 2012/16 года на устаревшей архитектуре...
Энтузиаст показал возможности ПК на Core i5-4670K с 16 ГБ DDR3 и RX 6700 XT в популярных играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter