Потенциальная интеграция европейских ракет в американские пусковые установки могла бы расширить их спектр применения

Министерство обороны Великобритании заключило контракт с компанией MBDA UK на сумму 2 миллиона фунтов стерлингов для изучения возможности интеграции зенитной ракеты Aster 30 в вертикальную пусковую установку Mark 41 производства Lockheed Martin (США). Об этом сообщает издание UK Defence Journal, ссылаясь на официальное уведомление британского оборонного ведомства. Источник изображения: MBDAВ рамках данного контракта компания оценит совместимость ракеты с данной платформой, передав соответствующую информацию Лондону для дальнейшей оценки развития возможностей надводного флота. Работы продлятся с февраля 2026 года по март 2027 года.

Интеграция Aster 30 с Mark 41 могла бы позволить унифицировать имеющиеся у Великобритании пусковые установки, избежав разработки отдельных систем для конкретных ракет. Заинтересованность Лондона именно в интеграции Aster 30 обусловлена тем, что это ракета европейского производства для перехвата целей на расстоянии до 120 километров. Aster 30 превосходит по возможностям PAC-3 для Patriot и сравнима с американскими SM-2 для флота, которые стоят гораздо дороже. Последние как раз таки предназначены для использования с Mark 41.