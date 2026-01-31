Судя по всему, этому крупнейший экспортный контракт на ракеты PAC-3

На сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA) сообщается об одобрении Государственным департаментом возможной продажи Саудовской Аравии ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Общая стоимость контракта составляет около 9 миллиардов долларов, причём речь идёт о поставках исключительно ракет, а не пускового оборудования. Источник изображения: Lockheed MartinВ стоимость контракта входит поставку 730 ракет PAC-3, а также услуги по переоборудованию пусковых установок и другого оборудования под новые перехватчики. Саудовская Аравия имеет на своём вооружении более 100 пусковых установок Patriot, в то время как у США их почти 500.

Основным подрядчиком по контракту является компания Lockheed Martin. Правительство США не планируют направлять в Саудовскую Аравию своих представителей, поскольку у Эр-Рияда не возникнет проблем с интеграцией PAC-3 в свой арсенал.

Примечательно, что решение Государственного департамента США является предпосылкой к заключению крупнейшего экспортного контракта на поставку ракет-перехватчиков PAC-3. Контракт могут заключить на фоне усилий Вашингтона по увеличению производства перехватчиков. Возможная продажа с одной стороны позволит Lockheed Martin быстрее нарастить производственные темпы, а с другой – вынудит делить производимые ракеты между США и Саудовской Аравией.