Nacvark
Hanwha Defense USA инвестирует $1,3 млрд в расширение производства боеприпасов на территории США
Дочернее предприятие южнокорейской компании получило участок на военном объекте для строительства нового завода

Компания Hanwha Defense USA (принадлежит южнокорейской компании Hanwha Aerospace) сообщила о соглашении с армией США, в рамках которого им предоставят производственное предприятие на территории арсенала Пайн-Блафф в округе Джефферсон (штат Арканзас) для строительства завода по производству боеприпасов. Соглашение пока является предварительным, а переговоры между сторонами продолжаются.Источник изображения: Hanwha AerospaceВ рамках данного соглашения Hanwha Defense USA инвестирует 1,3 миллиарда долларов, которые позволят увеличить производство боеприпасов на территории США для удовлетворения потребностей американской армии. Новый завод по производству боеприпасов не только укрепит промышленную базу США, но и предоставит высококвалифицированные рабочие места, а также внедрит передовые производственные технологии.

Hanwha Defense USA акцентирует внимание на том, что такой формат сотрудничества позволяет преобразовать недоиспользуемое армейское предприятие в современный объект, соответствующий актуальным приоритетам военных.

#сша #южная корея #hanwha aerospace #hanwha
Источник: hanwhadefenseusa.com
