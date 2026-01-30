Примечательно, что США фактически подарили Израилю все поставленные броневики

Министерство обороны Израиля в своих социальных сетях объявила о поставке очередной партии бронированных автомобилей MDT David (4x4), производимых американским подразделением MDT Armor израильской компании Shladot в штате Алабама. Отмечается, что это уже 1000-я бронемашина, поставленная израильским вооружённым силам за последние 20 лет. Источник изображения: Министерство обороны ИзраиляЦеремония принятия на вооружение новых броневиков происходила в присутствии посла Израиля в США Йехеля Лейтера и члена Палаты представителей США Майка Роджерса (заместитель председателя комитета по вооружённым силам и внутренней безопасности). Поставки продолжатся для удовлетворения потребностей Израиля в области обороны.

Источник изображения: Министерство обороны ИзраиляПримечательным является то, что поставка MDT David происходит в рамках программы США по зарубежным военным продажам Foreign Military Sales (FMS). При этом Израиль не оплачивает поставки этих броневиков, поскольку Вашингтон финансирует их в рамках ежегодных грантов на военную помощь. Таким образом, Израиль получил от США 1 тысячу бронеавтомобилей MDT David фактически за бесплатно. Единственные расходы, связанные с этими броневиками и которые ложатся на бюджет Израиля, это поставки запчастей и услуги по техническому обслуживанию.