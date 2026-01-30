Страна подписала соглашение с Германией, предусматривающее углубление сотрудничества в области ПВО

Не так давно стало известно, что Румыния получит кредит на сумму 16,6 миллиардов евро в рамках программы SAFE на своё перевооружение. При этом военным достанутся только 9,6 миллиардов евро, поскольку оставшиеся средства Бухарест планирует потратить на завершение проектов по строительству автомагистралей, а также закупку оборудования для правоохранительных органов. Источник изображения: компания Diehl DefenceВ Берлине прошла встреча министра обороны Румынии Раду Мируцэ с немецким коллегой Борисом Писториусом. В ходе данной встречи министры подписали соглашение о намерениях по дальнейшей активизации военного сотрудничества. Документ предусматривает углубление сотрудничества в области противовоздушной обороны (ПВО), которое позволит Румынии приобрести немецкие зенитно-ракетные комплексы IRIS-T SLM и Skyranger.

Румынское правительство планирует изучить возможность приобретения у Германии этих систем за счёт кредитных средств из инициативы SAFE. Пока непонятно, сколько денег в Бухаресте готовы потратить на немецкие системы, учитывая, что финансирование итак практически распланировано, а 9,6 миллиардов евро – не такая большая сумма в контексте многолетнего перевооружения.

Стоимость одного Skyranger составляет от 4 до 12 миллионов евро в зависимости от конфигурации, в то время как IRIS-T SLM может обойтись до 178 миллионов евро за батарею (пусковые установки, командный пункт, радары и вспомогательное оборудование) и 400 - 900 тысяч евро за одну ракету.