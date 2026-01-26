Пошлины на импорт снизят с 110% до 40%, а со временем и до 10%

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что правительство Индии приближается к торговому соглашению с Европейским союзом, в рамках которого пошлины на импорт автомобилей будут снижены с 110% до 40%. Такой шаг откроет индийский рынок для европейских автопроизводителей, которые смогут успешно реализовывать в стране автомобили стоимостью более 17 тысяч долларов.

По данным издания, со временем тариф будет снижен до 10%, что обеспечит приток европейских автомобильных марок в Индию. Однако пошлины будут сохранены в прежних размерах по отношению к электрокарам, по крайней мере, в течение следующих 5 лет после подписания. Обусловлено это тем, что индийские автопроизводители стремительно развивают отечественные электрокары.

Источники издания утверждают, что соглашение о свободной торговле между Индией и Европейским союзом может быть подписано уже во вторник. Переговоры затянулись, но стороны близки к подписанию. В настоящее время Индия является одним из крупнейших автомобильных рынков, уступая только США и Китаю, но при этом Нью-Дели защищает его с помощью импортных пошлин, из-за чего индийские власти неоднократно попадали под критику крупных автопроизводителей из США.