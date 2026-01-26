Сайт Конференция
Reuters: Индия откроет рынок для импорта автомобилей из ЕС
Пошлины на импорт снизят с 110% до 40%, а со временем и до 10%

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что правительство Индии приближается к торговому соглашению с Европейским союзом, в рамках которого пошлины на импорт автомобилей будут снижены с 110% до 40%. Такой шаг откроет индийский рынок для европейских автопроизводителей, которые смогут успешно реализовывать в стране автомобили стоимостью более 17 тысяч долларов.

По данным издания, со временем тариф будет снижен до 10%, что обеспечит приток европейских автомобильных марок в Индию. Однако пошлины будут сохранены в прежних размерах по отношению к электрокарам, по крайней мере, в течение следующих 5 лет после подписания. Обусловлено это тем, что индийские автопроизводители стремительно развивают отечественные электрокары.

Может быть интересно

Источники издания утверждают, что соглашение о свободной торговле между Индией и Европейским союзом может быть подписано уже во вторник. Переговоры затянулись, но стороны близки к подписанию. В настоящее время Индия является одним из крупнейших автомобильных рынков, уступая только США и Китаю, но при этом Нью-Дели защищает его с помощью импортных пошлин, из-за чего индийские власти неоднократно попадали под критику крупных автопроизводителей из США.

#китай #индия
Источник: reuters.com
Сейчас обсуждают

Евгений Васютин
08:27
не играл ни в одну из частей. Тема для меня не интересна. Максимум подсесть на хайп с пересечением в других темах
Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала
Евгений Васютин
08:26
Я куплю диск, буду играть в него ровно столько, чтобы получить от игры удовольствие, а потом продам диск и огромная игра будет для меня в цену около нуля. И это не про Файбл, а вообще про все ААА прое...
Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала
Стас Рощин
08:21
Сижу на rx 6700xt, с ам5 платформой. 7500f и 32гб ОЗУ. Играю в 2к с генерацией. Warhammer Space marine 2 настройки средние - низкие, текстуры и детализация на высоких имею 80-100 кадров. Arc raiders т...
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
vovajech
08:20
во что превратился overclockers.ru, всякие дибилы пишут тут статьи.
Politico: Отношение Трампа к Гренландии продемонстрировало уязвимость Канады в Арктике
TM1
08:15
кривой перевод, блогер еще не проходил физику и химию. В оригинале - антифриз. Оригинал столь же заср@н рекламой, как оверы.
Энтузиаст подал в тепловые трубки RTX 2060 ледяную воду и снизил температуру GPU на 57°C
corsi
08:09
Вода остается жидкой при ряде условий при температуре ниже нуля, самый простой способ - добавить соль или смешать со спиртом. Тут хз, ничего не сказано, скорее всего "ледяная вода" и "ниже нуля" прост...
Энтузиаст подал в тепловые трубки RTX 2060 ледяную воду и снизил температуру GPU на 57°C
Диман
07:36
Я уже бекап системы раз в неделю делаю. 11 винда она такая. у меня конеш лично не слетала, но у друга да. тупо после обновления другой поставил систему настроил всё. и через день когда она докачала...
Windows 11 перестала загружаться у некоторых пользователей после январского обновления
Диман
07:33
но зачем? (с)
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
rikki_tikki
06:52
Индусы ломают винду только треск стоит. Уже устал удивляться очевидным багам
Microsoft сообщает о проблеме с загрузкой некоторых ПК после установки KB5074109 для Windows 11
Артём Поздняков
06:39
Это ещё про Марафон от Бандди позабыли 😄😄 а то этож игра года,етить
Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала
