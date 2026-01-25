Компания работает над созданием недорогого гиперзвукового оружия для армии США

Компания Castelion (США), специализирующаяся на разработке и производстве гиперзвуковых вооружений, сообщила о начале строительства завода Ranger в округе Сандовал (штат Нью-Мексика). Предприятие площадью 4 тысячи квадратных метров будет выпускать гиперзвуковые системы.

Новое предприятие по производству гиперзвукового оружия обеспечит рабочими местами 300 человек, а также привлечёт 220 миллионов долларов частных инвестиций. Ожидается, что штат Нью-Мексико получит от проекта Ranger экономическую выгоду в 650 миллионов долларов в течение следующего десятилетия. Церемонию закладки первого камня посетили разные чиновники, включая представителей Пентагона и губернатора штата Мишель Лухан Гришам.

Castelion работает над созданием недорогого гиперзвукового оружия для армии США. Несколько дней назад предприятие компании посетил министр обороны США Пит Хегсет, ознакомившийся с предлагаемой Castelion военной продукцией. Хегсет оценил работу Castelion, подчеркнув, что Пентагону необходимы такие компании для наращивания сил сдерживания.

Усилия Castelion сосредоточены вокруг разработки гиперзвуковой ракеты Blackbeard, которая сможет поражать цели на расстоянии до 1 тысячи километров. Её запуск возможен как с помощью имеющихся у США систем M270 или M142 HIMARS, так и специальной пусковой установки.