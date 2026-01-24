Итальянские военные также продемонстрировали ЗРК ближнего радиуса действия GRIFO

На военной базе Санта-Барбара в Сабаудии вооружённые силы Италии продемонстрировали новые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) SAMP-T NG (новое поколение), а также систему ближнего радиуса действия GRIFO. Об этом сообщает издание Army Recognition, ссылаясь на опубликованные в итальянских СМИ кадры.

На официальной церемонии передачи ЗРК присутствовали представители итальянского оборонного ведомства, вооружённых сил, а также компаний MBDA и Eurosam. Новый ЗРК SAMP-T NG, обладающий высоким уровнем мобильности, обеспечивает 360-градусное обнаружение и перехват современных баллистических ракет. Система использует ракету-перехватчик Aster B1NT, которая способна перехватить цель на расстоянии более 150 километров, что превосходит возможности американского Patriot.

Помимо этого, на церемонии был замечен ЗРК GRIFO, разрабатываемый MBDA с 2019 года для перехвата беспилотных летательных аппаратов с помощью ракет малой дальности CAMM-ER. Система также справляется с перехватом крылатых ракет, вертолётов и самолётов на расстоянии до 40 километров. Комбинация ЗРК SAMP-T NG и GRIFO может обеспечить синергический эффект: одна система перехватывает технологичные баллистические ракеты, а другая – недорогие беспилотники и крылатые ракеты.