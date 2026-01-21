ВМС США хотят получить палубный истребитель нового поколения, в то время как Пентагон откладывает важные решения

В декабре 2025 года стало известно, что Министерство обороны США до сих пор не определило подрядчика для разработки палубного истребителя шестого поколения F/A-XX. Военно-морские США хотят получить новый палубный истребитель на фоне устаревания своего авиапарка, в то время как Пентагон ставит своей целью сосредоточиться на создании истребителя шестого поколения F-47, не желая рассеивать ресурсы.

На фоне возобновления бюджетных обсуждений в Конгрессе США появилась информация, что конгрессмены лоббируют возобновление разработки F/A-XX. Для этого они предлагают выделить на программу ещё 897 миллионов долларов, что позволит приступить к конкретным конструкторским работам. Для понимания, сейчас на разработку выделено лишь 74 миллиона долларов. Текущего финансирования достаточно, чтобы работы над F/A-XX де-юре продолжались, а не полностью прекратились. Тем не менее, текущих средств не хватит, чтобы приступить к созданию реального прототипа.

В документе, с которым ознакомилось издание Defense One, конгрессмены акцентируют внимание на важности «уникальных возможностей» этой программы в обеспечении превосходства в воздухе для флота, включая большую дальность полёта, скорость, малозаметность и повышенную живучесть. Похоже, это последний шанс для Конгресса США добиться выделения в этом году достаточных средств на F/A-XX, чтобы Пентагон всё же определил подрядчика и начал работу, а не откладывал прогресс по программе до тех пор, пока не будет создан F-47.