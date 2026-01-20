Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
The Times: Германия может повысить арендную плату для военных баз США в стране
По данным издания, Берлин рассматривает такую меру на фоне 10-процентных пошлин США из-за Гренландии

Издание The Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что власти Германии рассматривают возможность увеличения арендной платы для военных базы США в стране, из-за анонсированных Вашингтоном 10-процентных пошлин, связанных с Гренландией. Такая мера может затронуть военные базы Рамштайн и Штутгарт, где расположены военные США.

В материале издания акцентируют внимание на том, что данные объекты имеют важное значение для американских операций в Африке и на Ближнем Востоке. Источники издания подчёркивают, что Берлин не хочет выгонять американских военных, как писало The Economist. Однако немецкие власти могут пересмотреть финансовый аспект размещения американских военных баз в стране. Не уточняется, сколько немецкое правительство может потребовать от США за сохранение военного присутствия.

Примечательно, что в апреле иностранные СМИ писали о рассмотрении США возможности закрытия военной базы Рамштайн в Германии. Маловероятно, что Вашингтон станет платить Берлину за сохранение своего контингента войск. После того как Германия и другие страны Европы отправили небольшой контингент войск в Гренландию для укрепления обороны острова, президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) объявил о 10-процентных пошлинах с 1 февраля 2026 года на импорт товаров из тех государств, которые усилили своё военное присутствие в регионе. На фоне этого Европа начала рассматривать ответные меры против США.

#сша #германия
Источник: thetimes.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
30
Минтранс: строительство высокоскоростной ж/д магистрали между Москвой и Владивостоком не планируется
3
Dimensity 9600 может заменить Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro в китайских флагманских смартфонах
2
Мошенники придумали новый способ обмана с поиском попутчиков
1
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей 2025 года
3
Энтузиаст переделал 32 ГБ SODIMM DDR5-4800 CL40 в DIMM DDR5-6000 CL30
4
Guardian: Астрономы готовятся снять первое в истории видео черной дыры
+
Military Watch Magazine сравнил новый российский «Хищник» с советским МиГ-25
2
В Индии оштрафовали авиакомпанию IndiGo на $2,45 млн из-за массовой отмены рейсов
+
Американские учёные нашли общие особенности у искусственного интеллекта, физики и биологии
1
Минтранс: движение поездов «Сапсан» и «Аврора» изменится после запуска ВСМ Москва — Санкт-Петербург
+
ВВС США задействовали новый вертолёт MH-139A Grey Wolf для сопровождения машин с МБР
+
Группа учёных России и Китая создала увеличивающий мощность и надёжность Li-ion батарей электролит
+
Moto Watch поступят в продажу с 23 января
+
Гонка на выживание Carmageddon Rogue Shift отправилась в печать — релиз состоится в начале февраля
3
Патч KB5074109 для Windows 11 снижает fps в играх и приводит к чёрному экрану на некоторых ПК
3
Палеонтологи в очередной раз переписали историю последних дней динозавров
1
Армия США принимает на вооружение новые противотанковые мины XM204 для использования в Германии
+
В Южной Африке найден самый древний яд на наконечниках стрел возрастом 60 000 лет
+
Tweak Town: Бывший аниматор Rockstar высказался о сроках выхода GTA 7 и Red Dead Redemption 3
+

Популярные статьи

«28 лет спустя: Часть II. Храм костей» — самое неудачное продолжение (субъективный обзор фильма)
+
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
7
10 новогодних конструкторов с хорошей скидкой, которые позволят продлить праздничное настроение
+
Почему PlayStation 4 остаётся выгодной покупкой в 2026 году
+

Сейчас обсуждают

Дима
04:20
Набери "может ли орешник поражать подвижные цели." Всего делов то. В этом его особенность - -маневрирование самонаведение + тактический ядерный заряд на несколких ракетах
WCCFTech: США могут ввести 100% пошлину на оперативную память зарубежных производителей
Garthar
04:08
Он не умеет поражать подвижные цели так то.
WCCFTech: США могут ввести 100% пошлину на оперативную память зарубежных производителей
Влад Шмелев
03:07
Немцы десятилетиями это движки разрабатывают, а мы уже в следующем году завершим сертификацию и начнем лепить как пирожки. Что это как не вставание с колен!
В России создано КБ для разработки отечественных малооборотных судовых двигателей
Dimon1996
02:33
Новая схема, ага :)
Мошенники придумали новый способ обмана с поиском попутчиков
~Valera~
02:20
В том то и дело что горят они в "стоке и без разгона", а с разгоном и заниженой курвой они не горят и работают быстрее. Во как!
Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D достиг частоты 5,75 ГГц на всех ядрах на плате X870 TACHYON ICE
Kaabar
01:23
Я бы на месте Маска отправил одному бывшему директору Роскосмоса годовой абонемент в батутный центр...
США в 2025 году обошли рекорд СССР по суммарной грузоподъёмности запусков ракет-носителей
Kaabar
01:12
Штатный галоген с пожелтевшими и мутными фарами тоже рассеивает во все стороны и слепит.
Игры серии The Witcher разошлись в количестве более 85 млн экземпляров
AndreySE-VL
01:10
Может на лодке, рыбу ловит )) Или по льду на коньках катается, если зима ))
В Bungie объявили о релизе эвакуационного шутера Marathon 5 марта 2026 года и открыли предзаказы
Demiurg666
00:27
баба слева сидит в пруду
В Bungie объявили о релизе эвакуационного шутера Marathon 5 марта 2026 года и открыли предзаказы
Борис Игнашин
00:26
Никому они не нужны
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter