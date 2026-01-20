По данным издания, Берлин рассматривает такую меру на фоне 10-процентных пошлин США из-за Гренландии

Издание The Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что власти Германии рассматривают возможность увеличения арендной платы для военных базы США в стране, из-за анонсированных Вашингтоном 10-процентных пошлин, связанных с Гренландией. Такая мера может затронуть военные базы Рамштайн и Штутгарт, где расположены военные США.

В материале издания акцентируют внимание на том, что данные объекты имеют важное значение для американских операций в Африке и на Ближнем Востоке. Источники издания подчёркивают, что Берлин не хочет выгонять американских военных, как писало The Economist. Однако немецкие власти могут пересмотреть финансовый аспект размещения американских военных баз в стране. Не уточняется, сколько немецкое правительство может потребовать от США за сохранение военного присутствия.

Примечательно, что в апреле иностранные СМИ писали о рассмотрении США возможности закрытия военной базы Рамштайн в Германии. Маловероятно, что Вашингтон станет платить Берлину за сохранение своего контингента войск. После того как Германия и другие страны Европы отправили небольшой контингент войск в Гренландию для укрепления обороны острова, президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) объявил о 10-процентных пошлинах с 1 февраля 2026 года на импорт товаров из тех государств, которые усилили своё военное присутствие в регионе. На фоне этого Европа начала рассматривать ответные меры против США.