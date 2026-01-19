Они постепенно заменяются новыми F-35

Вооружённые силы Дании прекращают использование истребителей 4-го поколения F-16, выводя из эксплуатации последние самолёты. Об этом сообщает издание Defense Industry Europe, ссылаясь на официальный пресс-релиз Министерства обороны страны в социальных сетях.

Снятие F-16 с боевого дежурства Военно-воздушными силами Дании не означает полное прекращение их использования. Датские истребители передают другими странам, включая Аргентину, где продолжат службу.

Вывод устаревших истребителей из эксплуатации обусловлен переходом на пятое поколение – F-35 Lighting II. Суммарно Копенгаген приобрёл 43 современных истребителя, а первая партия прибыла в страну в октябре 2023 года. В настоящее время на вооружении датских военно-воздушных сил находится более 15 истребителей F-35.

Дания начала эксплуатацию F-16 в январе 1980 года, поддерживая их на оперативной службе в течение 46 лет. Первоначальный заказ страны включал 58 истребителей, меньшая часть из которых была списана в 21 веке. Оставшиеся истребители проходили различные ограниченные программы модернизации для продления срока эксплуатации.