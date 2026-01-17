Справедливости ради, это один из крупнейших контингентов войск, обещанных странами Европы

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Эстонскому национальному телерадиовещанию (ERR) заявил о планах Таллина направить в Гренландию контингент войск численностью от 5 до 10 военнослужащих. При этом он подчеркнул, что эстонские военные не собираются воевать с американскими солдатами: они едут для обеспечения безопасности острова от угроз со стороны Китая и России. Как известно, США требуют контроль над Гренландией, считая, что Европа не защитит остров от китайского или российского влияния.

Эстонский министр подчеркнул, что отправляемые на остров военные примут участие в учениях Arctic Endurance, а Таллин, в свою очередь, готов при необходимости нарастить контингент войск. Стоит подчеркнуть, что обещанные Эстонией 5 - 10 солдат – это гораздо больше, чем планирует разместить на острове Норвегия (2 человека). Основная мотивация решения Эстонии – продемонстрировать возможности Европы защищать территории НАТО.

Певкур отметил, что если желание США заполучить Гренландию обусловлено планами по превращению острова в элемент системы противоракетной обороны «Золотой купол» – Дания готова к сотрудничеству. Официально Вашингтон не объяснял, что конкретно им нужно от арктического острова, но в первую очередь речь шла о нуждах обороны США и угрозах со стороны Китая и России.