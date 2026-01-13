Такое заявление было сделано на фоне массовых протестов и информации в СМИ о планировании военных ударов

Посольство США в Иране (не имеет физического представительства, действует виртуально) объявило на своём сайте обращение к американским гражданам, в котором оно призывает их покинуть иранские территории.

Дипломатическое ведомство связывает это с ситуацией с безопасностью в регионе, в частности, массовыми протестами, которые усиливаются и могут перерасти в беспорядки с арестами и ранениями.

Вашингтон советует гражданам США избегать участия в протестах, вести себя незаметно и внимательно по отношению к своему окружению. Помимо этого, есть рекомендация собрать вещи первой необходимости (еда, вода и лекарства) и не покидать помещения, отслеживая информацию в СМИ о развитии событий.

Для тех, кто решил уехать, американское посольство рекомендует воспользоваться паспортом Ирана (при наличии), поскольку в стране запрещено двойное гражданство, а выезд по паспорту США может привлечь внимание со стороны правоохранительных органов

Примечательно, что призыв был опубликован только спустя 2 недели массовых протестов, а также на фоне информации в СМИ о планировании военных ударов по Ирану. По данным Axios, американские власти рассматривают возможность нанесения ударов по объектам государственных структур, обеспечивающих внутреннюю безопасность.