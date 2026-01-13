Сайт Конференция
Nacvark
Axios: США склоняются к нанесению ударов по Ирану на фоне массовых протестов в стране
Однако, по данным издания, дипломатические каналы пока остаются открытыми

Президент США Дональд Трамп за последнюю неделю неоднократно говорил, что его страна может вмешаться в дела Ирана, если иранское правительство отдаст приказ силовым структурам открыть огонь по протестующим. Как известно, с конца декабря в стране продолжаются протесты, перерастающие в массовые беспорядки.

Издание Axios, ссылаясь на собственные источники в Белом доме, пишет, что Трамп склоняется к нанесению новых ударов по Ирану, но окончательное решение пока ещё не принял. Дипломатические каналы по-прежнему остаются открытыми, что свидетельствует о готовности Вашингтона вести переговоры с иранскими властями, о которых, по словам американского президента, так просит Тегеран.

В материале издания подчёркивают, что непонятно, смогут ли американские удары по Ирану как-либо повлиять на ситуацию с протестами в стране. Вероятнее всего, целями для ударов станут государственные структуры, отвечающие за внутреннюю безопасность. Среди таких – Корпус стражей исламской революции (КСИР), который участвует в обеспечении внутренней безопасности.

Сложно сказать, пойдут ли США на диалог с Ираном или отдадут предпочтение нанести военные удары, но, как пишет Axios, Вашингтон тесно связывает своё решение с готовностью Тегерана возобновить ядерные переговоры. Последние были прерваны после того, как Тегеран отказался идти на уступки перед Вашингтоном и демонтировать мощности по обогащению урана.

#сша #иран
Источник: axios.com
