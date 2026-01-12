Страны будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт подписал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Пакт о кибербезопасности, который ещё известен как «киберкупол». Основная цель документа – объединить возможности обеих стран в обнаружении кибератак и противодействии беспилотникам, гарантировав безопасность израильскому и немецкому государствам.

В немецких СМИ напоминают, что Израиль на международном уровне признаётся как одна из передовых технологических стран. В течение многих лет Тель-Авив использует системы, которые автоматически определяют и блокируют цифровые атаки. Германия воспользуется израильским опытом, интегрировав аналогичные возможности. Перед подписанием соглашения Добриндт посетил Национальное управление кибербезопасности Израиля, которое, по его словам, играет важную роль в реализации документа.

Нетаньяху подчеркнул, что кибератаки представляют одну из наибольших угроз внутренней безопасности. Израильский премьер также упомянул приверженность обеих стран противодействию Ирану и шиитским группировкам на Ближнем Востоке (ХАМАС, «Хезболла» и «Ансар Аллах»), что указывает на наличие политического контекста в договорённостях между Берлином и Тель-Авивом.

В Министерстве внутренних дел Германии неоднократно говорили об участившихся случаев кибератак, направленных на дезинформацию и целенаправленные попытки саботажа против критической инфраструктуры страны. Для борьбы с этим Берлин будет сотрудничать с Израилем на уровне государственных ведомств и научно-исследовательских центров.