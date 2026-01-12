Сайт Конференция
Германия и Израиль подписали соглашение о создании «киберкупола»
Страны будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт подписал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Пакт о кибербезопасности, который ещё известен как «киберкупол». Основная цель документа – объединить возможности обеих стран в обнаружении кибератак и противодействии беспилотникам, гарантировав безопасность израильскому и немецкому государствам.

В немецких СМИ напоминают, что Израиль на международном уровне признаётся как одна из передовых технологических стран. В течение многих лет Тель-Авив использует системы, которые автоматически определяют и блокируют цифровые атаки. Германия воспользуется израильским опытом, интегрировав аналогичные возможности. Перед подписанием соглашения Добриндт посетил Национальное управление кибербезопасности Израиля, которое, по его словам, играет важную роль в реализации документа.

Нетаньяху подчеркнул, что кибератаки представляют одну из наибольших угроз внутренней безопасности. Израильский премьер также упомянул приверженность обеих стран противодействию Ирану и шиитским группировкам на Ближнем Востоке (ХАМАС, «Хезболла» и «Ансар Аллах»), что указывает на наличие политического контекста в договорённостях между Берлином и Тель-Авивом.

В Министерстве внутренних дел Германии неоднократно говорили об участившихся случаев кибератак, направленных на дезинформацию и целенаправленные попытки саботажа против критической инфраструктуры страны. Для борьбы с этим Берлин будет сотрудничать с Израилем на уровне государственных ведомств и научно-исследовательских центров.

#германия #израиль #кибербезопасность
Источник: handelsblatt.com
Сейчас обсуждают

Владимир
08:55
Плак плак, у них отклонение в километр. Плак, плак. Орешник тебе дупу порвал
Bild: Летящий на гиперзвуке «Орешник» недосягаем для перехвата современными западными ПВО
swr5
08:54
Зачем это тут? Живите в реальном мире, а не киношном.
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
Anton Demenchuk
08:53
Бред все это, про связи на десятилетия, как показал распад СССР, все рвется довольно легко, но болезнено
РИА Новости: Россия построит третий энергоблок Белорусской АЭС
Владимир
08:52
Мерц шалунишка, любит когда его посылают
Stern: Во время визита канцлера Германии Мерца в Индию одной из главных тем обсуждений станет Россия
Алексей Кузнецов
08:23
Прямо вот сразу Орешниками бить неправильно. Сначала должно подрывать в космосе мощные термоядерные заряды для создания ЭМИ ударов. ЭМИ должны зачистить радары, линии электопередач, блоки управления д...
Die Welt: Германия не сможет перехватить БРСД «Орешник» с помощью новой системы ПРО Arrow 3
ark-bak
08:00
А я чего-то не понял, в чём там успех? И где эти чипы? Скоро Интел оперативки начнет клепать, а не процы. Наработки его, ага за.
Экс-глава Intel Пэт Гелсингер прокомментировал успех Panther Lake и техпроцесса 18А
vl
07:54
Если ориентироваться на упомянутый сайт, на который я дал ссылку в предыдущем посте,то данные за последние 5 лет лучше вообще не учитывать, как их считали, совершенно непонятно
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
Wrong_look_by_Krogot
07:36
до сих пор 5.05 юзаю, вполне устраивает
Прошитая PlayStation 4 Pro в 2026 году — стоит ли покупать заядлому геймеру
aoxoa1
07:34
Думается, использование его с болванками внутри - не основной типовой тип применения а так, испытание на кошках. На любимых карманных кошках своих которые крыс плохо ловили и запаршивели совсем В случ...
Bild: Летящий на гиперзвуке «Орешник» недосягаем для перехвата современными западными ПВО
Megard
07:33
По РФ было бы интересно посмотреть в разрезе национальностей за последние 5 лет.
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
