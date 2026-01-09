NetBlocks сообщает, что в стране происходят общенациональные отключения интернета

В Иране продолжаются протесты, которые в некоторых случаях перерастают в массовые беспорядки. Как сообщает мониторинговый сервис NetBlocks, ссылаясь на оперативные данные, вчера в стране начались проблемы с доступом в интернет.

NetBlocks подчёркивает, что имеющиеся данные указывают на общенациональное отключение интернета в Иране. Проблемы с доступом в сеть фиксируются в Тегеране и ряде других крупных городов. Судя по всему, обусловлено это тем, что протестные движения и проведение акций протеста могут координироваться через социальные сети и интернет-обращения политиков, общественных деятелей. Мониторинговые данные NetBlocs Протесты в Иране продолжаются с конца декабря 2025 года. В настоящее время известно о более двух тысячах задержанных протестующих, а также десятков погибших, включая сотрудников служб безопасности. Протесты обусловлены сложной экономической ситуацией в стране, в частности, рекордным падением стоимости национальной валюты и высокими инфляционными рисками.