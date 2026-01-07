По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио (Marco Antonio Rubio) объяснил конгрессменам план Вашингтона

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) неоднократно говорил о необходимости установления американского контроля над Гренландией, объясняя это соображениями безопасности. По его мнению, Дания, в состав которой входит остров, не в состоянии обеспечить его безопасность от китайских и российских кораблей.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Государственный секретарь США Марко Рубио (Marco Antonio Rubio) на закрытом брифинге проинформировал Конгресс о планах на Гренландию. По данным издания, Рубио объяснил конгрессменам, что Белый дом стремится не к военному захвату острова, а его приобретению.

Американский чиновник привёл в пример прошлый опыт такого сотрудничества с Данией, когда в 1917 году США приобрели у Копенгагена датскую островную часть Вест-Индии за 25 миллионов долларов. Своими словами Рубио хотел снизить напряжение вокруг претензий США на Гренландию, которые обострились на фоне несогласованной с Конгрессом военной операции в Венесуэле.

Пока непонятно, каким образом США планируют выкупить у Дании арктический остров, учитывая принципиальную позицию Копенгагена. Однако следует добавить, что если Гренландия обретёт независимость, американские власти вполне могут заключить с национальным правительством соглашение об ассоциации.