Nacvark
Exail получила крупный заказ на поставку нескольких сотен морских дронов K-STER
Они используются в качестве расходного материала для обезвреживания мин

Компания Exail (Франция) объявила о получении крупного заказа на поставку нескольких сотен беспилотных подводных аппаратов K-STER, используемых для выполнения миссий по обезвреживанию мин. Заказ стоимостью около 40 миллионов евро предусматривает поставку морских дронов военно-морским силам сразу нескольких стран.

K-STER используется для нейтрализации подводных угроз после их предварительного обнаружения другими средствами, например, подводными дронами UMIS. Морской дрон выступает в качестве расходного материала, который позволяет обезвредить мину. При этом, учитывая общую стоимость контракта, цена одного такого дрона составляет менее 200 тысяч долларов.

Exail напоминает, что уже имеет портфель заказов на более чем 1 тысячу подводных дронов, которые будут поставлены в ближайшие годы. Производство K-STER осуществляется на предприятии компании в Остенде (Бельгия), которое полностью готово к увеличению производственных мощностей в рамках существующих программ модернизации. В 2024 году компания также получила крупный заказ на K-STER общей стоимостью 60 миллионов евро.

#европа #exail
Источник: exail-technologies.com
