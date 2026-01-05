Предполагалось, что понадобится только 1,3 тысячи дронов, но количество заказов увеличилось

Министерство обороны Тайваня планирует увеличить финансирование для приобретения большего количества ударных беспилотных надводных аппаратов, которые рассчитывают привести в состояние боевой готовности уже к концу 2027 года. Об этом сообщает местное издание Liberty Times со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, количество планируемых к закупке морских дронов увеличено с 1,3 до 1,6 тысячи. Источники издания отмечают, что создание платформы для ударного морского дрона – несложная задача, но также необходимо провести установку взрывчатых веществ, интеграцию корабельных систем наведения и управления, а также передовых технологий управления миссиями на основе искусственного интеллекта. Всё это сказывается на стоимости и сроках.

Увеличение производства произойдёт в рамках специального бюджетного плана общей суммой 1,25 миллионов тайваньских долларов или около 40 миллионов долларов США. Как известно Liberty Times, впервые заинтересованность ударными морскими дронами проявили не только военно-морские, но и сухопутные силы.

Требования к платформе ударного морского дрона следующие: способность развивать скорость не менее 35 узлов, максимальная дальность плавания от 460 километров (250 морских миль), устойчивость к волнам 4 балла по шкале Бофорта и наличие функции «роевых атак». Помимо этого, дроны оснащаются средствами радиоэлектронной борьбы и передачи изображений на расстояние до 50 километров.