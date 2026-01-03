Произошло это в новогодний день на предприятии Bruntons Aero Products в Шотландии

После наступления Нового года (1 января 2026 года примерно в 00:35) группа пропалестинских активистов проникла на оборонное предприятие Bruntons Aero Products в Масселбурге (Шотландия, часть Великобритании), разгромив компьютеры и другое оборудование. Об этом сообщает различные шотландские СМИ.

На опубликованных кадрах видно, как группа лиц в масках разбивает оборудование с помощью молотка и рисует лозунги аэрозольной краской. По факту данного инцидента проводится расследование правоохранительными органами.

Bruntons Aero Products занимается производством авиационных тросов и крепёжных деталей. Пропалестинские активисты выбрали это предприятие своей целью, поскольку оно играет роль в цепочках поставок компаний BAE Systems и Leonardo, которые сотрудничают с Израилем в оборонной отрасли. При этом, судя по всему, основная претензия к предприятию обусловлена именно сотрудничеством с Leonardo.

Leonardo неоднократно становилась целью пропалестинских активистов в Шотландии. Дело в том, что компания производит комплектующие для американских истребителей F-35, которые используются Израилем для нанесения ударов по сектору Газа.