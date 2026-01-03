Пока неясно, принадлежал дрон США или Пакистану

В начале этого года в городе Вардак на юге Афганистана местные жители обнаружили обломки ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 Reaper производства США. Об этом сообщают местные СМИ, включая Afghanistan International.

Источник издания, близкий к правящему движению «Талибан», утверждает, что обнаруженный в этот раз БПЛА крупнее ранее терпевших крушение. При этом неизвестно, какой именно стране он принадлежит. Это мог быть как дрон армии США, так и Пакистана. Последний раз MQ-9 Reaper армии США терпел крушение на территории Афганистана ещё в 2016 году, когда пытался совершить посадку в пустыне Кандагар.

До сих пор нет информации, какой именно стране принадлежал потерпевший крушение БПЛА. Ни в США, ни в Афганистане не давали официальных комментариев по этому поводу. Стоит понимать, что если бы американский дрон потерпел крушение в Афганистане, а Вашингтон неформально скоординировал бы свои действия с Кабулом, то, вероятнее всего, обломки были бы возвращены американской армии. Крушение MQ-9 Reaper также не могло произойти без ведома США, разработавшей БПЛА, поскольку он достаточно крупный, а его комплектующие представляют технологическую ценность. Всё это говорит о том, что крушение произошло недавно и, вероятнее всего, дрон принадлежал не американской армии.