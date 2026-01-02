Традиционно броневик оснащался пулемётом или гранатомётом

Военнослужащие 1-го батальона 2-й бригады «Страйкер» в течение недели проводили испытания новых бронетранспортёров (БТР) Stryker, оснащённых 30-мм автоматической пушкой. Об этом сообщает издание Defence Blog со ссылкой на заявление Армии США.

Отмечается, что подразделение стало вторым в американской армии, которому удалось испытать Stryker с 30-мм пушкой. Военные проводили стрельбы из БТР в условиях дня и ночи, записывая измерительными приборами необходимую информацию во время отработки наступательных и оборонительных манёвров.

Обыкновенные модификации БТР Stryker обычно оснащаются 12,7-мм пулемётами M2 Browning или 7,62-мм пулемётами M240, а также 40-мм гранатомётами Mk 19. Интеграция броневика с 30-мм пушкой позволяет использовать различные боеприпасы, начиная от снарядов с воздушным подрывом, заканчивая фугасными снарядами. Примечательно, что такое решение также позволит использовать Stryker в качестве средства противодействия беспилотникам. Другой вопрос в том, насколько это необходимо, учитывая постепенный отказ Армии США от БТР Stryker в пользу более манёвренных бронемашин с меньшим уровнем защиты.