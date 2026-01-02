Об этом сообщает украинское правительство

Министерство обороны Украины объявило о получении из Германии дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Не уточняется, что именно подразумевается под двумя комплексами, но, учитывая высокую стоимость полностью укомплектованной батареи, речь идёт, вероятнее всего, лишь о пусковых установках и, возможно, радарах.

Украинское правительство подчёркивает, что поставки были осуществлены в рамках недавних договорённостей с Берлином. Таким образом, переданные ЗРК Patriot входят в новый пакет помощи, не связанный с анонсированными в августе поставками противовоздушной обороны. Последний раз представители украинского оборонного ведомства встречались с немецкими чиновниками в середине декабря. По всей видимости, именно тогда стороны согласовали новую поставку систем Patriot.

Отмечается, что переданные ЗРК Patriot уже находятся на боевом дежурстве и обеспечивают противовоздушную оборону над населёнными пунктами и критической инфраструктурой. Примечательно, что в декабре прошлого года Германия вывела свои ЗРК Patriot из Польши. Страна приняла такое решение после многолетнего выполнения обязательств и нехватки доступных систем. Не исключено, что часть систем решили передать Украине.