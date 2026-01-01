Решение позволит предприятию в Нанкине продолжить работу в прежнем режиме

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), являющаяся крупнейшим производителем полупроводников в мире, получила от правительства США разрешение на импорт американского оборудования для производства микросхем на предприятии в Китае. Речь идёт о бизнесе компании в китайском городе Нанкин, который в сентябре этого года потерял статус «проверенного конечного пользователя».

Аналогичное разрешение незадолго до этого получили южнокорейской компании Samsung Electronics и SK Hynix, имеющие производственные мощности в Китае. Лицензия была предоставлена сроком на год, но сам факт возвращения статуса «проверенного конечного пользователя» говорит о положительных изменениях для китайских предприятий. В случае, если США не предоставили бы компаниям этот статус, им пришлось бы каждой подавать запрос на импорт оборудования, дожидаясь разрешения американского регулятора в течение месяцев.

TSMC в комментарии Reuters подтвердила, что принятое американским правительством решение обеспечивает бесперебойную работу предприятий и цепочек поставок компании. Судя по всему, решение о возвращении компаниям прежнего статуса обусловлено постепенным урегулированием торгового спора между Китаем и США.