Разрушение мостов является частью оборонительного плана в случае конфликта с Россией или Белоруссией

Как сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT), местные жители Литвы заметили, что вблизи белорусской границы ведутся работы по возведению дополнительных конструкций на мостах. Впоследствии в Вооружённых силах Литвы подтвердили, что работы являются частью подготовки к созданию линии обороны Балтийского моря вдоль границ с Россией и Белоруссией.

Мосты оснащают инженерными конструкциями для крепления взрывчатых веществ. Участки инфраструктуры выбираются с учётом расположения природных препятствий и их стратегической важности для системы обороны Литвы. LRT также получило информацию от военных о прогрессе в плане создания нескольких десятков пунктов вблизи границы для хранения противотанковых и других заграждений.

Помимо этого, ведутся работы по посадке деревьев для защиты ключевых дорог, а также по углублению ирригационных каналов, которые в военное время возьмут на себя роль дополнительных противотанковых заграждений. Установка конструкций для размещения взрывчатки на мостах позволяет нарушить передвижение тяжёлой бронетехники в случае вооружённого конфликта. Как известно, на некоторых участках белорусско-литовской границы переход осуществляется через притоки реки Неман.