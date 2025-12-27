За год британские власти законтрактовали продажу оружия на 20 миллиардов фунтов стерлингов

На сайте правительства Великобритании сообщили об экспорте оружия в 2025 году на рекордную сумму – 22 миллиарда фунтов стерлингов (27 миллиардов долларов). Ожидается, что достигнутые в этом году договорённости о продаже оружия станут самыми крупными с момента начала ведения статистики более 40 лет назад.

В пресс-релизе британского правительства подчёркивают, что основная часть договорённостей об экспорте оружия связана с продажей военных кораблей и истребителей. В частности, речь идёт о недавно достигнутом соглашении о продаже истребителей Eufighter, военно-транспортных самолётов C-130 правительству Турции, а также сделке по строительству пяти фрегатов Type 26 для Военно-морских сил Норвегии. Достигнутые соглашения о продаже оружия позволяют поддерживать более 25 тысяч рабочих мест в Великобритании на десятилетия вперёд.

Министр по оборонным закупкам Великобритании Люк Поллард подтвердил готовность Лондона продолжать работать с оборонной промышленностью и союзниками, чтобы достигнуть в 2026 году ещё большего показателя. Рост продажи оружия британские власти связывают с крупной программой реформ, в рамках которой были созданы Национальная группа директоров по вооружениям и группа по международному сотрудничеству и экспорту.