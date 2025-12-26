Сайт Конференция
Nacvark
США нанесли удар по боевикам на территории Нигерии
Удар был осуществлён по приказу президента США Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил о нанесении удара по боевикам на северо-востоке Нигерии. Целями были участники организации, которые, как утверждают в Вашингтоне, занимаются преследованием христианского населения страны.

Американский президент подчеркнул, что ранее предупреждал о намерениях Вашингтона нанести удар по боевикам в Нигерии, если они не прекратят преследовать христиан. По его словам, было нанесено «множество безупречных ударов». В своём сообщении Трамп дал понять, что США могут продолжить наносить удары в будущем, если ситуация с безопасностью в Нигерии не изменится к лучшему.

В Нигерии пока ещё не комментировали нанесённые США удары. При этом в понедельник, Нигерия и США достигли соглашения, направленного на урегулирование последних дипломатических разногласий. Можно предположить, что страны согласовали цели для нанесения ударов.

Ещё в начале ноября Дональд Трамп говорил о преследовании христиан в Нигерии. Позже нигерийские власти объяснили, что претензия относится не к ним, а к радикальным организациям, которые продолжают действовать в стране. В Нигерии согласились принять помощь США в борьбе с радикалами, если она не будет противоречить их суверенитету и территориальной целостности.

#сша #нигерия
Источник: truthsocial.com
