Nacvark
Путин сообщил о заинтересованности США заняться майнингом на ЗАЭС
Судьба ЗАЭС является частью мирных переговоров

Владимир Путин, чьи слова приводит издание «КоммерсантЪ», заявил, что США рассматривают вариант совместного с Россией управления Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) без участия Украины. Более того, по словам российского президента, Вашингтон заинтересован в том, чтобы организовать майнинг на ЗАЭС.

При этом Путин подчеркнул, что Украина по-прежнему сможет получать электроэнергию с ЗАЭС, но поставки будут обеспечивать США в рамках своей доли. Украинские специалисты также продолжают работать на объекте, но только те, кто принял российское гражданство.

Вопрос Запорожской АЭС является частью обсуждений в рамках российско-украинских переговоров при посредничестве США. Американское правительство предлагает выступить посредником в управлении АЭС, чтобы обеспечить равномерный экспорт генерируемой электроэнергии обеим сторонам. Речь идёт о крупной АЭС, энергетическая мощность которой составляет 6 тысяч МВт (6 советских реакторов ВВЭР-1000). Такого количества электроэнергии хватит, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение примерно в 500 тысячах жилых домах.

#россия #украина #сша #майнинг #заэс
Источник: kommersant.ru
