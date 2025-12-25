В Лондоне разбираются, как им быть со своей новой БМП, которая отправила в госпиталь десятки военных, и это только за одни учения

Издание UK Defence Journal, ссылаясь на ответ министра по оборонным закупкам Великобритании Люка Полларда на депутатский запрос, сообщает, что оборонное ведомство обратилось к правительственному юридическому департаменту за юридической консультацией в связи с расследованием по делу боевой машины пехоты (БМП) Ajax. Как известно, эксплуатация новой БМП приостановлена после того, как около 30 военных были госпитализированы в связи с травмами, полученными из-за проблемной конструкции Ajax.

В материале издания акцентируют внимание на том, что комментарий Полларда может и краток, но подтверждает продолжающиеся разбирательства, которые, по всей видимости, затрагивают юридические вопросы. При этом нет информации, в связи с чем именно министерству обороны понадобилась помощь юристов.

Так или иначе, вопрос не был «замят» и британские власти пытаются разобраться, как можно устранить неполадку. Другой вопрос в том, что проблема уже давняя, её пытались решить и вносили изменения в конструкцию, но, как стало понятно, всё безуспешно.

Несмотря на продолжающиеся разбирательства, в Министерстве обороны Великобритании по-прежнему планируют отказаться от эксплуатации БМП Warrior уже в 2027 году. При этом сохранение проблем с Ajax делает актуальным вопрос, удастся ли так быстро заменить устаревшие БМП.