Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники

Военные Пакистана договорились с Ливией о крупнейшей в истории пакистанского государства оружейной сделке, предусматривающей продажу ливийским военно-воздушным силам истребителей JF-17 на сумму более 4 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, в рамках достигнутых договорённостей Ливия получит 16 истребителей JF-17 и 12 учебно-тренировочных самолётов Super Mushak. Отмечается, что точный список вооружений, как и общая сумма сделки, могут измениться, а само соглашение планируют реализовать в течение следующих 2,5 лет.

Reuters напоминает, что с 2011 году Ливия находится под действием эмбарго Организации Объединённых Наций (ООН) на поставки оружия. Предполагается, что ливийские власти должны получать от ООН одобрение на закупку оружия, но заключённая с Пакистаном сделка не была согласована. Впрочем, ещё в 2021 году в ООН говорили о фактическом несоблюдении эмбарго в отношении Ливии.

Говоря о заказанных истребителях, JF-17 является совместной разработкой Китая и Пакистана. Страны взяли за основу устаревшие МиГ-21, которые получили двигатель РД-93 российского производства и улучшенную аэродинамику. В 2007 году истребитель поступил в эксплуатацию Китая, а после, в следующем году, уже Пакистана.